СМИ: ФБР ведет расследование против Коломойского

Ігор Коломойський (фото — 24tv.ua)

Федеральное бюро расследований США ведет расследование против украинского олигарха Игоря Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств. Об этом сообщает издание The Daily Beast со ссылкой на 3 источника, передает ONLINE.UA.

Источники говорят, что следователи изучают информацию о возможных финансовых преступлениях, включая отмыванием средств. По их информации, широкомасштабное расследование продолжается довольно давно. Коломойскому не были предъявлены обвинения ни в одном преступлении, а адвокат, который его представляет, заявил, что тот отрицает любые правонарушения.

"Господин Коломойский категорически отрицает, что он отмывал какие-то деньги в США", — сказал Майк Салливан, адвокат юридической фирмы Ashcroft Law Firm, которая представляет интересы олигарха. — Он — бизнесмен. Его банк захватило правительство, утверждая, что тот находится на грани краха. Эта информация оказалась ложной".

Кроме того, отмечается, что прокуратура США в Северном округе Огайо участвует в расследовании, поскольку Коломойский имеет там инвестиции.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил о желании президента Украины Петра Порошенко взять под контроль все телеканалы в стране, включая "1+1".