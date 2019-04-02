В ПЦУ из-за вопроса Устава проявился конфликт поколений - СМИ

В ПЦУ проявился конфликт двух поколений элит на почве разногласий относительно того, какой устав лучше. Сторонники молодых архиереев вполне довольны действующим уставом, который был написан за греческими образцами и который нельзя изменить, но можно выполнить на свое усмотрение. А те, кто ценит опыт старшего поколения, выступают за сохранение традиций и преемственности путем сбережения роли Почетного Патриарха Киевского и всей Руси-Украины – и, вероятно, предпочли бы придерживаться всех требований такого устава, который в принципе возможно изменить.
Митрополит ПЦУ Ивано-Франковский и Галицкий Иоасаф (Василикив) 2 апреля выступил против предложения патриарха Филарета относительно пересмотра Устава.
В ответ другой Владыка Иоасаф (Шибаев) – митрополит Белгородский и Обоянский, – в тот же день разместил на своей странице в «Фейсбуке» открытое обращение, в котором высказался против попыток устранить Святейшего Филарета от управления ПЦУ и подчеркнул необходимость внесения изменений в ее Устав. При этом он обвинил ряд молодых иерархов в обмане, а также выразил разочарование ходом подготовки к Объединительному собору и дальнейшим развитием событий. Митрополит Иоасаф также глубоко обеспокоен неопределенностью статуса православной украинской диаспоры, а также издевательством неблагодарных членов Синода над Патриархом.
«Где ложь, там пресекается Божья Благодать. И все, сделанное на основе лжи, неправды, не имеет силы в Церкви, а является, по слову Отцов Второго Вселенского Собора про Максима Киника – ничтожным», – напомнил митрополит Иоасаф (Шибаев) в своем обращении, а также призвал молиться за патриарха Филарета: «Всеукраинское паство Святейшего Патриарха Филарета, молитесь усердно Богу о своем Патриархе! Помните о том, что только и только его усилиями мы имеем свою, теперь уже официально признанную Церковь!»