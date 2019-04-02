В ПЦУ из-за вопроса Устава проявился конфликт поколений - СМИ

В ПЦУ из-за вопроса Устава проявился конфликт поколений - СМИ

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Фото з відкритих джерел
О том, что два митрополиты представляют различные стороны в споре о порядке формирования Синода, роли Почетного Патриарха Филарета в управлении церковью и необходимости изменения ее Устава, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ИА «ГолосUA».

В ПЦУ проявился конфликт двух поколений элит на почве разногласий относительно того, какой устав лучше. Сторонники молодых архиереев вполне довольны действующим уставом, который был написан за греческими образцами и который нельзя изменить, но можно выполнить на свое усмотрение. А те, кто ценит опыт старшего поколения, выступают за сохранение традиций и преемственности путем сбережения роли Почетного Патриарха Киевского и всей Руси-Украины – и, вероятно, предпочли бы придерживаться всех требований такого устава, который в принципе возможно изменить.

Митрополит ПЦУ Ивано-Франковский и Галицкий Иоасаф (Василикив) 2 апреля выступил против предложения патриарха Филарета относительно пересмотра Устава.

В своей заметке на сайте «Киевское православие» он отметил, что даже в случае провала Объединительного Собора УПЦ КП уже не осталась бы прежней, поскольку епископы больше не хотят быть молчаливыми исполнителями и не согласятся с реанимацией старой структуры. Вместе с тем, признав, что епископат закрыл глаза на «некоторые нарушения» при созыве нынешнего состава Синода, Владыка обвинил сторонников изменения Устава в попытке восстановить в ПЦУ советскую систему управления образца «митрополитбюро». Кроме того, в отличие от патриарха Филарета, митрополит Иоасаф (Василикив) заявляет, что внесение корректив в Устав ПЦУ приведет к новому расколу и отзыву Томоса.

В ответ другой Владыка Иоасаф (Шибаев) – митрополит Белгородский и Обоянский, – в тот же день разместил на своей странице в «Фейсбуке» открытое обращение, в котором высказался против попыток устранить Святейшего Филарета от управления ПЦУ и подчеркнул необходимость внесения изменений в ее Устав. При этом он обвинил ряд молодых иерархов в обмане, а также выразил разочарование ходом подготовки к Объединительному собору и дальнейшим развитием событий. Митрополит Иоасаф также глубоко обеспокоен неопределенностью статуса православной украинской диаспоры, а также издевательством неблагодарных членов Синода над Патриархом.

«Где ложь, там пресекается Божья Благодать. И все, сделанное на основе лжи, неправды, не имеет силы в Церкви, а является, по слову Отцов Второго Вселенского Собора про Максима Киника – ничтожным», – напомнил митрополит Иоасаф (Шибаев) в своем обращении, а также призвал молиться за патриарха Филарета: «Всеукраинское паство Святейшего Патриарха Филарета, молитесь усердно Богу о своем Патриархе! Помните о том, что только и только его усилиями мы имеем свою, теперь уже официально признанную Церковь!»

Источник: ГолосUA Теги: ПЦУ, Украина, церковь, Статут, патриарх Филарет
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