Зеленский говорит, что Украина должна начать платить пенсии жителям оккупированного Донбасса

Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что Украина должна начать серьезную информационную войну на оккупированных территориях Донбасса, в которой должна стать победительницей. По его мнению, для этого нужно достучаться до каждого, кто живет на временно оккупированных территориях.

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.