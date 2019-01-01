Зеленский говорит, что Украина должна начать платить пенсии жителям оккупированного Донбасса

Зеленский говорит, что Украина должна начать платить пенсии жителям оккупированного Донбасса

  |  Украина   |   Читати українською
Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что Украина должна начать серьезную информационную войну на оккупированных территориях Донбасса, в которой должна стать победительницей. По его мнению, для этого нужно достучаться до каждого, кто живет на временно оккупированных территориях.

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Мы должны объяснить людям, что мы все – украинцы. Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а восстановить эти отношения, начать платить пенсии людям, которые живут там. Они – такие же украинцы", – заявил он, не уточнив, как именно он планирует возобновить пенсионные выплаты.

По словам шоумена жителям оккупированных территорий надо говорить: "Друзья, вам просто запудрили мозг. Это все информационная война. Мы вас ждем, мы вас любим. Мы всех победим. Вскоре мы обо всем договоримся. Стрельба завершится. Вы вернетесь в состав Украины".

Стоит отметить, что ранее в штабе Зеленского заявили, что бороться с Россией , которая развязала войну на Донбассе, кандидат в президенты планирует с помощью санкций Запада.

Как сообщал ONLINE.UA, доверенное лицо Петра Порошенко Семен Кабакаев убеждает, что Андрей Пальчевский, владелец клиники Eurolab, где кандидат в президенты Владимир Зеленский сдавал анализы, является бывшим сотрудником ГРУ России и был членом нескольких местных политических партий.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, пенсии, Владимир Зеленский, пенсионеры, Донбасс
Новости других СМИ
СМИ: ФБР ведет расследование против Коломойского
СМИ: ФБР ведет расследование против Коломойского
Неожиданно: Меркель поддерживает снятие с России санкций в Совете Европы
Неожиданно: Меркель поддерживает снятие с Росси...
Штаб ООС: враг на Донбассе понес масштабные потери
Штаб ООС: враг на Донбассе понес масштабные потери
"Это просто цирк": что западные СМИ пишут о выборах в Украине
"Это просто цирк": что западные СМИ п...
Наконец стало известно, когда состоится следующий саммит Украина-ЕС
Наконец стало известно, когда состоится следующ...
Прогноз погоды в Украине на понедельник - 08 апреля
Прогноз погоды в Украине на понедельник - 08 ап...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи