СМИ: США хотят "разорвать" Россию и Китай

Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung Ульрих Шпек в своей новой статье "На шахматной доске мировой политики" убеждает, что на международной арене началась жестокая игра, которая может кардинально изменить отношения между крупными странами. По мнению редакции, на втором сроке своего правления, что вполне вероятно произойдет, Дональд Трамп может поддаться соблазну заключить соглашение с Россией. Европа должна быть готова к этому, передает ONLINE.UA.

Указано, что во внешнеполитических кругах Вашингтона царит единственная мысль: отношения с Китаем – это новая ось, вокруг которой вращается все. Внешняя политика США перестраивается, чтобы устоять перед вызовом Китая.

"Мир на шахматной доске будет подчиняться правилам, которые оговариваются конкуренцией великих держав. Это произойдет, если вновь утвердится внешнеполитический реализм Киссинджера. США могут решить, что их основной стратегический интерес заключается в обособлении друг от друга, России и Китая. При этом не столкнувшись со сплоченным автократическим блоком", — считает автор материала.

Такая стратегия привлечения в собственный лагерь России и изоляция Китая уже проявлялась в начале президентства Трампа. Однако его попытки установить партнерство с Москвой столкнулись с решительным протестом, в том числе в американском Конгрессе.

"Уже не на первом, но вполне вероятно на втором сроке Трамп может поддаться соблазну заключить соглашение с Россией. В 1970-е годы Ричард Никсон и Генри Киссинджер пытались расколоть отношения между Китаем и Россией благодаря открытым отношениям с Китаем. Так и Трамп может попробовать установить стратегическое партнерство с Россией, не учитывая интересы европейцев. В результате на доске реальной мировой политики, где значение имеют только амбициозные и мощные с военной точки зрения государства, Европы не будет", — сказано в статье.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее эксперт рассказал, как можно остановить Путина.