В сети показали ужасные последствия строительства Крымского моста

Напомним, на Керченском мосту зафиксировано несколько критически опасных участков. Два из них находятся на территории острова Тузла, где часть косы проседает со скоростью до 90 мм в час. Там замечены вертикальные смещения арок моста.

Ранее сообщалось, что смещение арок на Керченском мосту может нести угрозу жизни и здоровью людей. Там не исключают, что сложные погодные условия зимой могут ухудшить ситуацию со смещением Керченского моста, что негативно отразится на его устойчивости.

Ранее ONLINE.UA публиковал видео, как Крымский мост частично рухнул в воду.