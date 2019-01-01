В сети показали ужасные последствия строительства Крымского моста

В сети опубликовали очередные фотодоказательства того, как незаконное строительство Крымского моста уничтожает судоходство по Керченскому проливу. Фото места наносов песка и увеличение береговой линии Керченского пролива появилось на странице блогера RoksolanaToday&Крым в Twitter, передает ONLINE.UA.
"Дурацкий забор. Меняется все — глубина, скорость течений. Природа протестует. Судоходство они скоро уничтожат", – говорится в подписи к фото.
На опубликованных фотографиях заметен намытый песок.
"Скоро будет шикарный песчаный пляжик для росгвардейцев и заодно и каюк судоходству. Ибо совершенно непредсказуемое прохождение. Где мель, где что – теперь не ясно, – пишет блогер.
Также на фотографиях хорошо видно "загруженность" незаконного моста. Автомобилей там фактически не видно.
Напомним, на Керченском мосту зафиксировано несколько критически опасных участков. Два из них находятся на территории острова Тузла, где часть косы проседает со скоростью до 90 мм в час. Там замечены вертикальные смещения арок моста.
Ранее сообщалось, что смещение арок на Керченском мосту может нести угрозу жизни и здоровью людей. Там не исключают, что сложные погодные условия зимой могут ухудшить ситуацию со смещением Керченского моста, что негативно отразится на его устойчивости.
Ранее ONLINE.UA публиковал видео, как Крымский мост частично рухнул в воду.