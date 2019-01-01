Эксперт объяснил, почему Украина стала крупнейшим провалом Путина

Заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Кристофер Робинсон считает, что если целью агрессии российского президента Владимира Путина против Украины было ее отвлечение от Запада, то он добился лишь обратного. По его мнению, агрессия России против Украины стала самым большим провалом политики Владимира Путина.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Wiener Zeitung.
Эксперт также подчеркнул, что без имплементации минских договоренностей улучшения взаимоотношений не будет. По словам Робинсона, лучший способ помешать достижению Россией своих целей в Украине – "это совместно способствовать тому, чтобы Украина шла к экономическому и политическому успеху".
"Киев взял четкий прозападный курс, Украина приняла решение в пользу Европы и против России", – отметил Робинсон.
Представитель Госдепа США считает, что нынешний список провалов Путину "очень длинный". В частности, среди таких – "неудачная попытка путча в Черногории, безрезультативная попытка подорвать переговоры между Северной Македонией и Грецией".
Как сообщал ONLINE.UА, российский оппозиционер и политический эксперт Леонид Гозман заявил, что вторжение на Донбасс было колоссальной ошибкой Путина. Поэтому договориться с Россией о выводе ее вооруженных формирований с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей возможно.