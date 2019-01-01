Эксперт объяснил, почему Украина стала крупнейшим провалом Путина

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Кристофер Робинсон считает, что если целью агрессии российского президента Владимира Путина против Украины было ее отвлечение от Запада, то он добился лишь обратного. По его мнению, агрессия России против Украины стала самым большим провалом политики Владимира Путина.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Wiener Zeitung.