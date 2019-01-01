Дочь Эминема похвасталась идеальной фигурой - яркие фото

23-летняя дочь известного американского рэпера Эминема, Хейли Скотт, регулярно публикует в социальных сетях фото своей очаровательной спортивной фигуры. Недавно красотка опубликовала на своей странице в Instagram новые снимки с роскошного отдыха в Австралии, передает ONLINE.UA.

На фотографиях девушка позирует в черном купальнике, показывая стройные ноги и спортивную фигуру вблизи водопада. Пользователи сети разразились комплиментами в комментариях. Некоторые из поклонников отметили, что девушка очень похожа на своего звездного отца. К слову, мама Хейли Ким Скотт вышла замуж за Эминема (Маршалл Брюс Мэтерс III) в 1999 году. Их брак продлился два года, а в 2006 году они опять поженились. Однако во второй раз пара не прожила вместе и года.

Сам певец отметил, что сожалеет о том, что ранее сделал дочку звездой своих клипов.