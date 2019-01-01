Дочь Эминема похвасталась идеальной фигурой - яркие фото

На фотографиях девушка позирует в черном купальнике, показывая стройные ноги и спортивную фигуру вблизи водопада. Пользователи сети разразились комплиментами в комментариях. Некоторые из поклонников отметили, что девушка очень похожа на своего звездного отца. К слову, мама Хейли Ким Скотт вышла замуж за Эминема (Маршалл Брюс Мэтерс III) в 1999 году. Их брак продлился два года, а в 2006 году они опять поженились. Однако во второй раз пара не прожила вместе и года.
Сам певец отметил, что сожалеет о том, что ранее сделал дочку звездой своих клипов.
"Я произносил твое имя, но всегда пытался скрыть твое лицо. Это сумасшедшая игра, я хотел заявить о своей любви к тебе, но, черт возьми! Я даже не мог подумать, что все будет вот так. Если бы знал, то не сделал бы этого. Ты ничего из этого не просила",– говорится в треке.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что американская певица Бейонсе и ее муж рэпер Jay-Z выпустили совместный альбом под названием Everything is Love, а также клип на песню Apeshit, съемки которого проходили в Лувре.