Дочь Эминема похвасталась идеальной фигурой - яркие фото

Дочь Эминема похвасталась идеальной фигурой - яркие фото

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Емінем (фото — flickr.com)

23-летняя дочь известного американского рэпера Эминема, Хейли Скотт, регулярно публикует в социальных сетях фото своей очаровательной спортивной фигуры. Недавно красотка опубликовала на своей странице в Instagram новые снимки с роскошного отдыха в Австралии, передает ONLINE.UA.

На фотографиях девушка позирует в черном купальнике, показывая стройные ноги и спортивную фигуру вблизи водопада. Пользователи сети разразились комплиментами в комментариях. Некоторые из поклонников отметили, что девушка очень похожа на своего звездного отца. К слову, мама Хейли Ким Скотт вышла замуж за Эминема (Маршалл Брюс Мэтерс III) в 1999 году. Их брак продлился два года, а в 2006 году они опять поженились. Однако во второй раз пара не прожила вместе и года.

Сам певец отметил, что сожалеет о том, что ранее сделал дочку звездой своих клипов.

"Я произносил твое имя, но всегда пытался скрыть твое лицо. Это сумасшедшая игра, я хотел заявить о своей любви к тебе, но, черт возьми! Я даже не мог подумать, что все будет вот так. Если бы знал, то не сделал бы этого. Ты ничего из этого не просила",– говорится в треке.

Дочь Эминема похвасталась идеальной фигурой - яркие фото (1)

  Дочь Эминема похвасталась идеальной фигурой - яркие фото (2)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что американская певица Бейонсе и ее муж рэпер Jay-Z выпустили совместный альбом под названием Everything is Love, а также клип на песню Apeshit, съемки которого проходили в Лувре.

Источник: ONLINE.UA Теги: фигура, Емінем, шоубізнес, Хейли Скотт
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