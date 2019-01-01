Зеленский наконец рассказал, когда и где состоятся дебаты с Порошенко - видео

Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявляет, что дебаты с действующим президентом Петром Порошенко состоятся 19 апреля на НСК "Олимпийский". Об этом он заявил 8 апреля во время видеообращение в Facebook, передает ONLINE.UA.

"19 апреля на НСК "Олимпийский" состоятся мои дебаты с Петром Порошенко, где я смогу задать ему любой вопрос. Например, когда начнутся посадки? Почему Свинарчуки не за решеткой?", — сказал Зеленский.

Украинский шоумен уверяет, что "у народа Украины за 5 лет (собралось – ред.) очень много вопросов к Порошенко, которые вы не можете ему поставить".

"Но я могу. От вашего имени. Поэтому пишите в комментарии, какой вопрос именно ты хочешь поставить Порошенко", — подытожил Зеленский.

Как сообщал ONLINE.UA, лидер ВО "Батькивщина" и экс-кандидат в президенты Юлия Тимошенко не ответила на предложение шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского стать ведущей на дебатах между ним и действующим президентом Петром Порошенко. Об этом сообщил советник Зеленского Дмитрий Разумков.