Психологи объяснили, почему ностальгия вредна для здоровья

Психологи из Южно-Калифорнийского университета пришли к выводу, что ностальгия – это смешанная эмоция, но в повседневной жизни эта смесь определенно негативная, передает ONLINE.UA со ссылкой на MedicalXpress.

Ученые решили организовать масштабное исследование и узнать, как часто люди могут поддаваться ностальгии и насколько интенсивно они испытывают эту эмоцию.Для участия в эксперименте отобрали 230 студентов. В течение двух недель они заполняли анкеты, в которых отвечали на вопросы об отношениях с друзьями и знакомыми, указывали достижения и провалы в учебе и на работе. Также их попросили сообщать о случайных событиях, в частности, о давно забытой и случайно услышанной песне.

"Результаты тестов показали, что ностальгию человек может испытывать несколько раз в течение дня. В основном, речь идет о грустных моментах. Оказалось, что в эти дни добровольцы чувствовали себя более напряженными, подавленными и одинокими. Также они были менее удовлетворены своей жизнью, многие размышляли, сообщали о снижении самооценки и испытывали чувство сожаления.После ностальгических переживаний студенты замечали, что беспокойства они чувствовали и на следующий день", — сказано в сообщении.

Психологи сообщают и про положительную сторону ностальгии. Ее чувствовали люди в дни, когда они помогали кому-то, слышали новости о старых знакомых или чувствовали вдохновение.

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