Генсек Совета Европы выступил со скандальным заявлением относительно РФ

Торбйорн Ягланд (фото — flickr.com)

Генсек Совета Европы Торбьерн Ягланд заявил, что Россия должна иметь право голоса в СЕ, несмотря на конфликт в Украине. По его мнению, следует остановить Москву от выхода из Совета Европы летом 2019, ведь это создаст "новую линию разграничения" на континенте.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Financial Times.

В Совете Европы 47 стран-членов, организация занимается реализацией Конвенции по правам человека 1949 года и Европейским судом по правам человека. И вот, по мнению ее действующего генсека, организация в июне 2019 году выйдет на пик кризиса. Ведь тогда всплывет два года с тех пор, как Россия перестала платить членские взносы в знак протеста против временного лишения права голоса на парламентской ассамблее в 2014 и 2015 годах.

"Совет Европы является единственным местом, где Россия имеет связь с Европой. А в июне мы увидим другую Россию. У нас будет новая линия раздела в Европе. Мы не должны недооценивать негативные последствия, ведь не забывайте, что ударом по ЕС есть и Brexit. Поэтому мы можем иметь два события, которые действительно способны потрясти Европу ", — говорит генсек СЕ.

Стоит отметить, что Украина считает любой шаг к восстановлению права голоса Москвы неоправданной уступкой за аннексию Крыма и поддержку Россией боевиков на Востоке Украины.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что представители Украины в ПАСЕ жестко поставили на место российских пропагандистов и сорвали их прямой эфир с ПАСЕ.