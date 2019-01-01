Россиянин Гассиев хочет взять реванш у Усика - первые подробности

Российский боксер Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) в своем последнем поединке уступил украинцу Александру Усику (16-0, 12 КО) и теперь может покинуть крузервейт ради перехода в супертяжелый вес.Об этом рассказал тренер Гассиева Виталий Сланов. Он также добавил, что его подопечный дебютирует в супертяжелом весе уже летом, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент Мурат тренируется дома. Через несколько дней он полетит в США, на свою базу в Биг-Бэр. Мурат держит вес около 100 килограммов и старается не отпускать. Я считаю, что он будет готов к дебюту в супертяжелом весе уже в июне", — говорит тренер.

Сам российский боксер выразил надежду, что ему удастся провести бой-реванш против Усика. Как известно, украинец также дебютирует в супертяжелом весе.