Россиянин Гассиев хочет взять реванш у Усика - первые подробности

Россиянин Гассиев хочет взять реванш у Усика - первые подробности

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Мурат Гассієв (фото — livesport.ru)

Российский боксер Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) в своем последнем поединке уступил украинцу Александру Усику (16-0, 12 КО) и теперь может покинуть крузервейт ради перехода в супертяжелый вес.Об этом рассказал тренер Гассиева Виталий Сланов. Он также добавил, что его подопечный дебютирует в супертяжелом весе уже летом, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент Мурат тренируется дома. Через несколько дней он полетит в США, на свою базу в Биг-Бэр. Мурат держит вес около 100 килограммов и старается не отпускать. Я считаю, что он будет готов к дебюту в супертяжелом весе уже в июне", — говорит тренер.

Сам российский боксер выразил надежду, что ему удастся провести бой-реванш против Усика. Как известно, украинец также дебютирует в супертяжелом весе.

"Реванш с Усиком у меня в приоритете, проиграть было неприятно. Но, может быть, на то время, как я заслужу его, Александр уже закончит карьеру или сам не захочет боксировать. Я думаю, если будет выгодное и интересное предложение, то реванш состоится", — сказал россиянин.

Источник: ONLINE.UA Теги: Мурат Гассиев, Александр Усик, бокс, бой, реванш
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