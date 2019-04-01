Медведев приказал посчитать "долг" Украины за Крым

Он также добавил, что рабочая группа Думы планировала обращаться в соответствующие министерства за информацией, а поддержка Медведева повлияет на "уровень отношения к этим запросам и, соответственно, на качество экспертизы".
"Прямо на встрече Дмитрий Медведев обратился, в частности, к главе Минфина с просьбой помогать нам", — сказал он.
Кроме того, Мельников отметил, что также была достигнута договоренность "подключать подведомственные вузы правительства по мере необходимости".
"А на конкретные заседания рабочей группы будем приглашать специалистов в Госдуму", — отметил представитель Госдумы.
Отметим, что 20 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о создании специальной рабочей группы в нижней палате, которая оценит ущерб, якобы нанесенный Украиной оккупированном Россией Крыму. Еще до этого российский чиновник заявлял, что власть Украины должна возместить Крыму потери, которые якобы в течение 25 лет претерпел полуостров от "разрушительной политики". Также, по его словам, должен будет заплатить и Европейский Союз, который поддерживает Украину.
Как сообщал ONLINE.UА, у Путина появился новый план на оккупированный Крым.