Медведев приказал посчитать "долг" Украины за Крым

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам, и в частности Министерству финансов, оказать поддержку деятельности рабочей группы Госдумы по оценке ущерба аннексированному Россией Крыму за годы его пребывания в составе Украины. С данным заявлением выступил глава группы, первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Он также добавил, что рабочая группа Думы планировала обращаться в соответствующие министерства за информацией, а поддержка Медведева повлияет на "уровень отношения к этим запросам и, соответственно, на качество экспертизы".

"Прямо на встрече Дмитрий Медведев обратился, в частности, к главе Минфина с просьбой помогать нам", — сказал он.

Кроме того, Мельников отметил, что также была достигнута договоренность "подключать подведомственные вузы правительства по мере необходимости".

"А на конкретные заседания рабочей группы будем приглашать специалистов в Госдуму", — отметил представитель Госдумы.