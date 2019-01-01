Что происходит в интернете за одну минуту - впечатляющая инфографика

60 секунд — казалось бы, это не так уж и много, однако за этот незначительный отрезок времени в режиме онлайн происходят миллиарды и триллионы операций. Сервис Visual Capitalist недавно представил впечатляющую инфографику, которая демонстрирует, что происходит в интернете за одну минуту, передает ONLINE.UA.

Так, пока вы просматриваете Facebook, мир облетает 188 миллионов электронных писем, в Instagram появляется более 46 тысяч новых постов, а пользователи успевают потратить почти миллион через интернет.

"Если сравнить эти данные со статистикой за прошлый год, можно сделать интересные наблюдения – чем больше сервис, тем медленнее он растет. Количество логинов в Facebook и поисковых запросов в Google за одну минуту, грубо говоря, примерно такое же: Google вырос всего на 100 тысяч запросов в минуту в 2019 году, а Facebook – на 30 тысяч логинов", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что у других платформ рост гораздо более впечатляющий. Например, Netflix почти утроил количество людей, которые смотрят его контент, а Instagram практически удвоил результаты скроллинга на платформе.

Как сообщал ONLINE.UA, в Госдуму РФ уже внесен законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.