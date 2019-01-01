У Путина прокомментировали слова Зеленского о готовности встретиться

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал российским журналистам слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о готовности к встрече с главой РФ. По его словам, Владимир Путин "открыт к диалогу для решения всех проблем, которые стоят на повестке дня, но не в обрамлении провокаций и диверсий".
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на РИА "Новости".
"Президент Путин с самого начала был и остается серьезным сторонником этого диалога. Кроме того, президент Путин также неоднократно говорил: чтобы урегулировать конфликт на Донбассе главное — не диалог с Москвой", — заявил Песков.
Он в очередной раз повторил позицию РФ о том, что "Москва не является участницей этого конфликта, что это внутриукраинский конфликт".
"Конфликт могут решить сами украинцы, если они будут говорить друг с другом... Это совсем не означает, что переговоры между президентами двух стран не будут проводиться. В целом Путин всегда открыт для диалога, за исключением тех ситуаций, когда пытаются этот диалог обрамить различными провокациями, пытаются украсить диверсиями и так далее", — заявил Песков.