Президентские выборы 2019: Лукашенко сделал неожиданный прогноз

Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Белорусский лидер Александр Лукашенко прогнозирует, что президентские выборы в Украине выиграет действующий глава государства Петр Порошенко, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на белорусский правительственный портал БелТА.

Он подчеркнул, что как закончится второй тур — очень трудно предсказать.

"Однако я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко", — заявил президент Беларуси.

Лукашенко также добавил, что не будет заниматься аналитикой и не будет сравнивать двух кандидатов, так как одного знает хорошо, а другой видел только в кино.

"Но я вам скажу от жизни: у нас с Порошенко был когда-то общий друг — это Михаил Саакашвили. Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом (Грузии. — ред), конституцию поменял, еще что — то— начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и прятаться в других странах", — сказал Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер посоветовал украинцам, которые не могут определиться за кого голосовать, не голосовать вообще.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко провел встречу с представителем Украины в Трехстороннем контактной группе относительно Донбасса Евгением Марчуком, на которой пожаловался на падение торговли между странами.