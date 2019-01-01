Зеленский просит государственную охрану

Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Штаб кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского обратился в Министерство внутренних дел на предмет обеспечения кандидата охраной. Об этом сообщил на брифинге в Киеве советник министра внутренних дел Иван Варченко, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"До первого тура, в период агитации, мы осуществляли охрану девяти кандидатов в президенты. Сейчас за такой охраной обратился штаб кандидата в президенты Зеленского, который будет в списке бюллетеней на голосовании", — сказал Варченко.

Он также подчеркнул, что Нацполиция взаимодействует со всеми штабами кандидатов в президенты, поскольку задача правоохранителей — обеспечить коммуникацию со всеми субъектами избирательного процесса.

Отметим, что ранее в штабе действующего президента Украины Петра Порошенко утверждают, что шоумен Владимир Зеленский не выполнил обещание и не сдал анализы должным образом, хотя сам инициировал их. С данным заявлением выступил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

Как сообщал ONLINE.UA, 5 апреля действующий украинский глава и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко сдал анализ крови на содержание алкогольных и наркотических веществ в НСК "Олимпийском". Отмечается, что ни одного психоактивного вещества в крови политика найдено не было.