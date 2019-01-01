Ольга Фреймут в прозрачном черном платье ошеломила фанатов

Ольга Фреймут в прозрачном черном платье ошеломила фанатов

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Ольга Фреймут (фото — facebook.com)

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут с мужем, генеральным директором Нового канала Владимир Локотко посетили школьный бал старшей дочери Златы, который называется "Black and White".Первые фотографии с события Фреймут опубликовала на своей странице в Instagram, передает ONLINE.UA.

Для этого мероприятия певица выбрала элегантное длинное черное кружевное платье с прозрачным верхом, под который знаменитость надела черное белье. Свой образ звезда завершила лакированными туфлями на высоких каблуках в тон наряду и украшениям.

"Благотворительный Black and White бал в школе PSI, где учится Злата. Мы с мужем желаем Вам хорошего настроения", – лаконично прокомментировала снимок с любимым супругом телеведущая.

Ольга Фреймут в прозрачном черном платье ошеломила фанатов (1)

"Очень стильно; невероятная красота; но там же были дети — как по мне, это слишком; выглядит дорого и изысканно; просто идеальная женщина; дочка должна гордиться такой мамой, а муж — такой красивой женой; классное платье — я в восторге", — пишут фанаты в комментариях к фото.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее известная украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась со своими фанатами списком книг, которые успела прочитать зимой. На своей странице в Instgaram журналистка призналась, что терпеть не может, когда ей что-то навязывают. Однако посоветовала своим поклонникам три интересные книги.

Источник: ONLINE.UA Теги: Оля Фреймут, образ, стиль, фанати
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