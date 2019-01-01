Психологи объяснили, как цвет одежды влияет на наше настроение и продуктивность

Исследовательская группа Experience Design и ученые из университета Лидса обнаружили, что одежда разных цветов имеет физиологическое действие и влияет на производительность человека, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на результаты исследований.

Отмечается, что обилие красного цвета в одежде увеличивает частоту сердечных сокращений и влияет на кровяное давление. Профессиональные спортсмены и обычные люди могут использовать эту информацию во время тренировок.

Кроме того, красная одежда влияет на восприятие человека другими людьми. Указано, что независимо от показателей, людей в красных костюмах в 55% случаев считают главными претендентами на победу.

"Синий цвет, в противоположность красному, успокаивает и уменьшает сердечные сокращения. Окружив себя им можно сосредоточиться перед сложной сессией или другим важным событием. Притока эндорфинов и ощущение благополучия можно достичь, если одеться в желтый.Свойствами этого цвета вовсю пользуются маркетологи в сфере фастфуда: желтые буквы "Макдональдса" и Subway, желтый фон в логотипе "Бургер Кинга" – это должно вызвать у покупателя ощущение комфорта и надежности, а компании – помогать зарабатывать", — сказано в сообщении.

Чтобы восстановить силы и отдохнуть, психологи рекомендуют нейтральный серый цвет. В сочетании с синим он даст мозгу максимальную разгрузку.

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