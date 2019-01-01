Мэй хочет срочных переговоров с Меркель и Макроном: что случилось

Премьер Британии Тереза Мэй за день до внеочередного саммита ЕС проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает ONLINE.UA со ссылкой на Sky News.
Отмечается, что политик поедет 9 апреля в Берлин, а потом в Париж в рамках финального раунда дипломатии перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе
По словам представителей Мэй, для нее важно донести до лидеров рациональное основание для дополнительного отсрочка Brexit, чтобы саммит ЕС в среду был более упорядоченным. По предварительным данным, во второй половине дня в понедельник Мэй также проведет телефонные переговоры с другими лидерами ЕС.
Как известно, недавно Мэй попросила об отсрочке Brexit до 30 июня, но Европейский Совет рассматривают возможность гораздо более длительного,
Ранее сообщалось, что Франция считает преждевременным обсуждать дополнительную задержку с выходом Британии из Европейского Союза, требуя от Лондона "четкого плана".
Как сообщал ONLINE.UA, ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен обвинила правительство Великобритании в "жалкой трусости" из-за отсрочки ключевого голосования в парламенте по соглашению о Brexit.