Мэй хочет срочных переговоров с Меркель и Макроном: что случилось

Еммануель Макрон та Ангела Меркель (фото — flickr.com)

Премьер Британии Тереза Мэй за день до внеочередного саммита ЕС проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает ONLINE.UA со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что политик поедет 9 апреля в Берлин, а потом в Париж в рамках финального раунда дипломатии перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе 10-го апреля.

По словам представителей Мэй, для нее важно донести до лидеров рациональное основание для дополнительного отсрочка Brexit, чтобы саммит ЕС в среду был более упорядоченным. По предварительным данным, во второй половине дня в понедельник Мэй также проведет телефонные переговоры с другими лидерами ЕС.

Как известно, недавно Мэй попросила об отсрочке Brexit до 30 июня, но Европейский Совет рассматривают возможность гораздо более длительного, 12-месячного продления, которое может быть сокращено в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что Франция считает преждевременным обсуждать дополнительную задержку с выходом Британии из Европейского Союза, требуя от Лондона "четкого плана".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен обвинила правительство Великобритании в "жалкой трусости" из-за отсрочки ключевого голосования в парламенте по соглашению о Brexit.