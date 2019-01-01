Почему Зеленский избегает дебатов с Порошенко - мнение эксперта

Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Украинский шоумен Владимир Зеленский может избегать дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко, поскольку опасается потерять часть избирателей после того, как озвучит свои планы на посту президента. Таким мнением поделилась директор социологической компании Фонд "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, передает ONLINE.UA со ссылкой на LIGA.net.

По ее мнению, лидерство Зеленского связано с тем, что избиратель "сам себе представляет, что будет делать кандидат", поскольку тот отмалчивается.

"Дебаты не очень выгодные Зеленскому. Избиратели Порошенко знают, что он предлагает, избиратели Зеленского — не знают", — сказала она.

Эксперт отметила, что большинство избирателей Зеленского поддерживает евроинтеграцию, а по поводу курса в НАТО его избиратели из западных и центральных регионов придерживаются одного мнения, тогда как из южных и восточных — другого.

"Возможно, если будет определенность (в заявлениях Зеленского, — ред.) из тех вопросов, которые разделяют Украину, тогда от него может отойти часть электората", — пояснила Бекешкина.

Она добавила, что возможно, поэтому экс-шоумен будет избегать четких дебатов.

Как сообщал ONLINE.UА, украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский не понимает, почему олигарху Игорю Коломойскому должны возвращать национализированный "Приватбанк".