За кого будут голосовать избиратели Тимошенко и Гриценко - прогнозы социологов

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Заместитель директора центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что избиратели наиболее рейтинговых кандидатов в президенты, которые не попали во второй тур, склоняются голосовать за шоумена Владимира Зеленского, передает ONLINE.UA со ссылкой на LIGA.net.

"Электорат наиболее рейтинговых политиков, которые не вышли во второй тур, больше склоняется голосовать за Зеленского, чем за Порошенко. Но это был опрос еще до первого тура. Значительное влияние на позицию электората того или иного политика будет оказывать призыв самого кандидата", — сказал Мищенко.

Социолог сообщил, что по результатам одного из предвыборных опросов среди тех, кто голосовал за кандидата в президенты, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, 41% респондентов ответили, что будут голосовать за Зеленского, а 10% — за Петра Порошенко. Среди избирателей, которые голосовали за лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко, 35% ответили, что будут голосовать за Зеленского и только 2% за Порошенко.

Среди тех, кто голосовал за лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, 25% — за Зеленского, 19% — Порошенко.

Также отмечается, что 32% электората лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко готовы проголосовать за Зеленского, а 16% планировали отдать свой голос за Порошенко.

Как сообщал ONLINE.UA, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко прогнозирует, что тот, кто выиграет президентские выборы, с высокой вероятностью проиграет парламентские и не будет иметь контроля над Верховной Радой.