Популярный американский певец дал 28-секундный концерт

Ар Келлі (фото — flickr.com)

Известный американский певец Ар Келли выступил с самым коротким концертом в карьере — артист вышел на сцену клуба лишь на 28 секунд, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что этот "грандиозный" концерт состоялся в Спрингфилде, штат Иллинойс.

"Келли исполнил несколько строк одной из своих песен. Еще около получаса певец выделил на общение и снимки с фанатами. Перед выступлением певец попросил СМИ "успокоиться". Это было первое выступление знаменитости после обвинений в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами по 10 пунктам. Певец вышел на свободу под залог", — сказано в сообщении.