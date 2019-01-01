Популярный американский певец дал 28-секундный концерт

Известный американский певец Ар Келли выступил с самым коротким концертом в карьере — артист вышел на сцену клуба лишь на 28 секунд, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Guardian.
Отмечается, что этот "грандиозный" концерт состоялся в Спрингфилде, штат Иллинойс.
"Келли исполнил несколько строк одной из своих песен. Еще около получаса певец выделил на общение и снимки с фанатами. Перед выступлением певец попросил СМИ "успокоиться". Это было первое выступление знаменитости после обвинений в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами по 10 пунктам. Певец вышел на свободу под залог", — сказано в сообщении.
Напомним, что Келли впервые обвинили в домогательствах и насилии почти год назад, но тогда полиция не задержала исполнителя.
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