Шокирующая сумма: названа стоимость дебатов на НСК "Олимпийский"

Шокирующая сумма: названа стоимость дебатов на НСК "Олимпийский"

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Фото: 24tv.ua

Ориентировочная стоимость дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко — 6 миллионов. Об этом сообщил председатель правления НСТУ Зураб Аласания, передает ONLINE.UA.

Он напомнил, что ранее в СМИ была озвучена приблизительная сумма в один миллион, но после того, как все подсчитали, стоимость предполагаемых дебатов на стадионе увеличилась почти до 6 миллионов (грн — ред.).

"Основные вещи — это аренда стадиона. Его нужно будет арендовать минимум на два дня, чтобы все это устроить и построить там сцену. Дальше зависит от самих сцен, где будет их расположение, экраны там будут, освещене, и так далее. Вместе все это потянуло примерно на 6 миллионов", — рассказал Аласания.

По его словам, если будет доказано, что дебаты на стадионе — это политическая агитация, то придется еще заплатить телеканалам за трансляцию в соответствии с прайсами.

"Это отдельные суммы, которые я посчитать не могу. В ЦИК лежат эти прайсы, они неизменны уже и дополнительно это может быть еще 6 миллионов", — сказал глава НСТУ.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее эксперт пояснил, что предложив провести дебаты на НСК "Олимпийский", команда Зеленского случайно дала возможность Петру Порошенко зайти на свою территорию.

Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, дебати, НСК «Олимпийский»
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