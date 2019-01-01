У поверхности Солнца зафиксировали "корональные дожди"

У поверхности Солнца зафиксировали "корональные дожди"

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Фото: flickr.com
Астронавт НАСА зафиксировал возле поверхности Солнца "корональные дожди". Эффект возникает вследствие циркуляции плазмы, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт агентства.
Исследователь Эмили Мэйсон объясняет, что на Солнце корональный дождь работает аналогично дождю на Земле, "однако вместо воды вы имеете дело с плазмой с температурой в миллион градусов".
"Плазма, электрически заряженный газ, что не объединяется, как вода, но вместо этого отслеживает магнитные петли, которые возникают на поверхности Солнца, — как американские горки на дорожках", — сказано в сообщениях.
Раскаленная плазма направляется магнитными полями Солнца, после чего поднимается над его поверхностью и остывает. А после этого она возвращается на поверхность звезды. Также исследователю удалось выяснить, что у "подножия" петли температура плазмы достигает от нескольких тысяч до 1,8 миллиона градусов Цельсия.
 
У поверхности Солнца зафиксировали "корональные дожди" (1)
 
Ранее ONLINE.UА сообщал, что через 10 млрд лет Солнце превратится в гигантский кристалл. Подобная трансформация похожа на превращение жидкой воды в лед, которым будет подвергнуто наше светило.Такую неожиданную версию обнародовала команда международных ученых из США, Канады и Великобритании.
Источник: ONLINE.UA Теги: корональные дожди, Солнце, космос, астронавты
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