Курс валют на сегодня 9 апреля - доллар дешевеет, евро стал дешевле

Курс валют на сегодня 9 апреля - доллар дешевеет, евро стал дешевле

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На вторник, 9 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дешевеет, евро стал дешевле.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 9 апреля цена доллара США составит 26 гривен 64 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 12 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 29 гривен 96 копеек, что в свою очередь на 11 копеек меньше чем в понедельник, 8 апреля.

В понедельник, 8 апреля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.678/26.66 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.05/30.03 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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