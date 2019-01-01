Оккупанты увеличили количество обстрелов на Донбассе - есть потери

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Ситуация на Донбассе остается сложной, однако контролируемой. В минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск восемь раз из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Водяное; из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – вблизи населенного пункта Пески; из минометов калибра 82 мм – вблизи города Авдеевка; из противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Опитное; гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Лебединское", — сказано в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял позиции наших войск пять раз.

В общем оккупанты использовали против украинских сил 40 артиллерийских выстрелов калибра 122 мм и 31 минометную мину калибра 82 мм.

Во время обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения.

Как отмечают в штабе, ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 8 апреля семь оккупантов были уничтожены, шестеро – ранены.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что бойцы ВСУ точным ударом уничтожили позицию врага на Донбассе.