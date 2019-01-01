В НСК "Олимпийский" выступили с комментарием относительно стоимости дебатов

В НСК "Олимпийский" выступили с комментарием относительно стоимости дебатов

  |  Украина   |   Читати українською
Фото: 24tv.ua

Стоимость проведения дебатов на стадионе между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко пока определить невозможно, передает ONLINE.UA со ссылкой на заявление администрации НСК "Олимпийский".

"Обращаем ваше внимание на то, что без детального технического задания, понимание формата и точной локации дебатов в пределах арены, наличия или отсутствия зрителей и многих других технических и организационных факторов, невозможно определить точную стоимость услуг по обеспечению организации и проведения мероприятия", — заявили в администрации стадиона.

Кроме того, отмечается, что сформировать и обнародовать точную сумму можно будет только после согласования всех аспектов в рамках технического задания и проекта договора на проведение дебатов. Администрация НСК "Олимпийский" обратилась к НСТУ с просьбой ответственно подходить к оценкам стоимости проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины на стадионе.

Как сообщал ONLINE.UA, ориентировочная стоимость дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко — около 6 миллионов. Об этом сообщил председатель правления НСТУ Зураб Аласания.

Источник: ONLINE.UA Теги: НСК «Олимпийский», дебати, стоимость, Петр Порошенко, Владимир Зеленский
Новости других СМИ
СМИ: Путин в беде
СМИ: Путин в беде
Порошенко намекает, что Путин может обыграть Зеленского
Порошенко намекает, что Путин может обыграть Зе...
Оккупанты увеличили количество обстрелов на Донбассе - есть потери
Оккупанты увеличили количество обстрелов на Дон...
Лоббисты России в ПАСЕ обругали украинскую делегацию
Лоббисты России в ПАСЕ обругали украинскую деле...
Шокирующая сумма: названа стоимость дебатов на НСК "Олимпийский"
Шокирующая сумма: названа стоимость дебатов на ...
За кого будут голосовать избиратели Тимошенко и Гриценко - прогнозы социологов
За кого будут голосовать избиратели Тимошенко и...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи