В НСК "Олимпийский" выступили с комментарием относительно стоимости дебатов

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Стоимость проведения дебатов на стадионе между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко пока определить невозможно, передает ONLINE.UA со ссылкой на заявление администрации НСК "Олимпийский".

"Обращаем ваше внимание на то, что без детального технического задания, понимание формата и точной локации дебатов в пределах арены, наличия или отсутствия зрителей и многих других технических и организационных факторов, невозможно определить точную стоимость услуг по обеспечению организации и проведения мероприятия", — заявили в администрации стадиона.

Кроме того, отмечается, что сформировать и обнародовать точную сумму можно будет только после согласования всех аспектов в рамках технического задания и проекта договора на проведение дебатов. Администрация НСК "Олимпийский" обратилась к НСТУ с просьбой ответственно подходить к оценкам стоимости проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины на стадионе.

Как сообщал ONLINE.UA, ориентировочная стоимость дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко — около 6 миллионов. Об этом сообщил председатель правления НСТУ Зураб Аласания.