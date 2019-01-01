США набросились на ЕС с новыми угрозами

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Торговое представительство США (USTR) заявило, что уже готовит перечень товаров из Европы, которые могут обложить пошлинами, в качестве контрмер в ответ на убытки, вызванные европейскими субсидиями для авиационной отрасли, передает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт представительства.

В данном заявлении отмечается, что Мировая организация торговли (ВТО) неоднократно сообщала ЕС о том, что на США оказывает негативное влияние субсидирование Европой французской Airbus.

"Сегодня Торговое представительство США начинает процесс, согласно Закону о торговле, который заключается в определении товаров из ЕС, к которым могут применяться дополнительные пошлины, пока Евросоюз не отменит субсидии", — говорится в сообщении.

По словам представителей USTR, ущерб для США от европейских субсидий составляет 11 млрд долларов ежегодно. Эта сумма фигурирует в материалах жалобы в ВТО, результат которой ожидается летом. Указано, что Штаты готовы ввести пошлины против европейских товаров сразу после того как ВТО определит сумму контрмер США.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп предупредил Евросоюз, что его администрация может причинить "достаточно серьезную" экономическую боль ЕС, если он должным образом не будет взаимодействовать с Белым домом в торговых переговорах.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что членам Евросоюза и всем партнерам Вашингтона в Европе будет "слишком сложно" выполнить требование президента США Дональда Трампа.