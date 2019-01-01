США набросились на ЕС с новыми угрозами

Торговое представительство США (USTR) заявило, что уже готовит перечень товаров из Европы, которые могут обложить пошлинами, в качестве контрмер в ответ на убытки, вызванные европейскими субсидиями для авиационной отрасли, передает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт представительства.
В данном заявлении отмечается, что Мировая организация торговли (ВТО) неоднократно сообщала ЕС о том, что на США оказывает негативное влияние субсидирование Европой французской Airbus.
"Сегодня Торговое представительство США начинает процесс, согласно Закону о торговле, который заключается в определении товаров из ЕС, к которым могут применяться дополнительные пошлины, пока Евросоюз не отменит субсидии", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп предупредил Евросоюз, что его администрация может причинить "достаточно серьезную" экономическую боль ЕС, если он должным образом не будет взаимодействовать с Белым домом в торговых переговорах.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что членам Евросоюза и всем партнерам Вашингтона в Европе будет "слишком сложно" выполнить требование президента США Дональда Трампа.