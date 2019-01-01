Закон об импичменте: Порошенко выступил с важным заявлением

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон об импичменте нужен и он готов к обсуждениям для выработки сбалансированного документа. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Я твердо убежден, что закон об импичменте нужен. Так же как и закон о временных следственных комиссиях. Я абсолютно уверен в том, что в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу и этот закон надо принимать как ответственность президента в случае нарушения им Конституции, совершения преступления. Я готов делегировать своих представителей и обсудить и принимать уже сбалансированную компромиссную версию", — сказал он.

Украинский глава отметил, что за 23 года, с момента принятия Конституции Украины, он является первым президентом, который готов говорить об импичменте.

Напомним, что 31 октября 2017 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О президенте Украины и порядке прекращения его полномочий", его автор-внефракционный народный депутат Юрий Деревянко.