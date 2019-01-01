Политолог: существует посерьезнее угроза для Украины, чем Путин

Политолог и эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара считает, что исключать широкомасштабное наступление России после выборов в нашей стране нельзя. Но смысла в большой войне для Путина нет. Москве придется считаться с украинской властью, какой бы она не была.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

По словам эксперта, Россия может уничтожить наши вооруженные силы и оккупировать часть Украины, однако способна ли Россия контролировать эту территорию и вливать деньги? В свое время Россия отказалась от того, чтобы пробить коридор до Крыма из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, поскольку это дорого.

"России не нужны войска, зеленые человечки, "моторолы" и прочие "украшения" "русского мира", а контроль политической жизни Украины. Цель Москвы – вернуть контроль над Украиной. Возможность внесения изменений в нашу Конституцию, чтобы исключить движение в ЕС и НАТО", – отмечает Хара.

Политолог подчеркнул, что для Путина важны парламентские выборы в Украине. Реваншистские пророссийские силы смогут получить много мандатов и будут расшатывать государство, будут толкать нас в сторону России. По его убеждению, кампания Порошенко "кто против меня, тот за Путина", поляризует страну.