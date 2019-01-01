Нардеп от БПП напал на представителя Зеленского - опубликовано видео

Нардеп от БПП напал на представителя Зеленского - опубликовано видео

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Володимир Зеленський (фото — з відкритих джерел)

Нардеп от БПП Олег Барна поссорился с представителем команды Владимира Зеленского Святославом Юрасем — он схватил его за горло и порвал рубашку. Этот инцидент произошел в коридорах телеканала после эфира программы на телеканале ZIK, передает ONLINE.UA.

Юраш был гостем программы "Игра с огнем" с Татьяной Даниленко, где обсуждали тему второго тура президентских выборов и будущих дебатов между действующим президентом Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.

"После окончания прямого эфира представитель команды Зеленского коридорам телеканала двинулся в гримерную, однако его встретил народный депутат из фракции БПП Олег Барна, который, к слову, не был приглашен на эфир, а специально пришел на телеканал, услышав с телеэкрана заявления представителя Зе-команды", — сообщает телеканал.

Ссору между политиками зафиксировала камера видеонаблюдения. Как видно на видео, после словесной перепалки депутат схватил парня за горло и несколько раз ударил и порвал рубашку. Разняла мужчин охрана телеканала — нардепа вывели из помещения.
 
Как сообщал ONLINE.UA, ранее координатор штаба шоумена Владимира Зеленского, Александр Корниенко, заявил, что для проведения дебатов на стадионе НСК "Олимпийский" их кандидат ожидает выполнения всех условий своим оппонентом на пост президента Петром Порошенко, ведь нынешний украинский лидер не ответил на все вопросы, которые ему задал шоумен.
Источник: ONLINE.UA Теги: Олег Барна, Святослав Юрась, драка, нападение, БПП
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