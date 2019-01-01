Нардеп от БПП напал на представителя Зеленского - опубликовано видео

Володимир Зеленський (фото — з відкритих джерел)

Нардеп от БПП Олег Барна поссорился с представителем команды Владимира Зеленского Святославом Юрасем — он схватил его за горло и порвал рубашку. Этот инцидент произошел в коридорах телеканала после эфира программы на телеканале ZIK, передает ONLINE.UA.

Юраш был гостем программы "Игра с огнем" с Татьяной Даниленко, где обсуждали тему второго тура президентских выборов и будущих дебатов между действующим президентом Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.

"После окончания прямого эфира представитель команды Зеленского коридорам телеканала двинулся в гримерную, однако его встретил народный депутат из фракции БПП Олег Барна, который, к слову, не был приглашен на эфир, а специально пришел на телеканал, услышав с телеэкрана заявления представителя Зе-команды", — сообщает телеканал.

Ссору между политиками зафиксировала камера видеонаблюдения. Как видно на видео, после словесной перепалки депутат схватил парня за горло и несколько раз ударил и порвал рубашку. Разняла мужчин охрана телеканала — нардепа вывели из помещения.