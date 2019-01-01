Пришли плохие новости с Донбасса

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Пресс-служба ГСЧС сообщает, что во время разминирования территории возле насосной станции в Донецкой области погиб пиротехник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, еще двое – ранены, передает ONLINE.UA со ссылкой на заявление ведомства.

"Около 10:30 вблизи с. Зайцево Бахмутского района Донецкой области во время разминирования территории вблизи водовода насосной станции Северский Донецк-Донбасс (серая зона) подорвалась группа пиротехнических работ ГСЧС", – говорится в сообщении.

Указано, что в результате происшествия погиб старшина службы гражданской защиты Бойцов А. Л., ранены старший лейтенант службы гражданской защиты Слепкань Д. Г. и старший сержант службы гражданской защиты Бескоровайный Е. А.

Стоит отметить, что наши защитники могут похвастаться значительными достижениями на Донбассе. Ранее им удалось уничтожить боевую машину пехоты пророссийских боевиков. Впоследствии, бойцы ВСУ нанесли мощный удар и ликвидировали укрепленную позицию оккупантов, с которой они часто обстреливали силы ОС из пулеметов.

Ранее ONLINE.UA публиковал видео, как ВСУ успешно провели в Луганской области операцию "Відплата". В течение 10-12 минут украинские защитники разгромили командный пункт боевиков, а также "зенитку", КАМАЗ с оружием и автомобиль "МГБ".