Я признаю свою ошибку - Порошенко

Я признаю свою ошибку - Порошенко

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Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Петр Порошенко утверждает, что в случае избрания на второй срок будет иначе строить коммуникацию с народом и больше учитывать мнение гражданского общества. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

По словам действующего лидера, он изменил коммуникацию – в том числе, с гражданским обществом.

"И я благодарю, потому что эта инициатива шла от гражданского общества в эти напряженные времена. Я благодарю Верховной Раде, председателю Верховной Рады, который способствовал организации этой встречи. Я сказал: первая ошибка была коммуникационная – стратегическая коммуникация была полностью разрушена, решения принимались кулуарно, а даже если они были абсолютно правильные, они не вызывали доверия в обществе", – добавил он.

Президент пояснил: "Сегодня надо было научиться в новых условиях – это то, что нас отличает от России: ты должен убедить общество".

"И это будет правило следующих 5 лет. И смена стратегической коммуникации, когда ты объяснишь, когда ты учтешь замечания общественных активистов – это точно будет работать лучше... Я признал эту ошибку", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее действующий украинский глава и кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что предложение шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского о том, чтобы модератором на дебатах была лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко является неуважением, как к ней, так и к ее избирателям.

Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, Президентские выборы 2019, Украина, реформы
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