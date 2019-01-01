Когда и где состоятся дебаты между Порошенко и Зеленским - официальное заявление Общественного и ЦИК

Как и прописано в законодательстве Украины, дебаты состоятся на Общественном в последнюю пятницу перед голосованием, а именно 19 апреля, и продлятся один час – с 20:00 до 21:00. Об этом сообщил руководитель государственного Общественного вещателя Зураб Аласания и тем самым поддержал позицию Центральной избирательной комиссии.

"Общественный вещатель является готовым к проведению дебатов даже, несмотря на активность в политических и внеполитических кругах. Также мы готовы к любым вызовам. Итак, наша позиция такова: мы готовы к дебатам 19 апреля в 20:00 в течение одного часа, как указано в законе. А после того является возможным в любое время и любой формат. Как я понимаю, ЦИК не будет спорить, что после этого уже будет воля вольная. То есть мы готовы предоставить кандидатам возможность более свободно, вне официальных дебатов и государственных средств, провести то, что можно назвать ток-шоу или что-то в более свободном стиле, с экспертами и журналистами, если они на это согласятся", – заявил Аласания.

В ЦИК напомнили, что дебаты, которые установлены законом, отвечают не только международной практике, но и четырем базовым принципам:

– дебаты должна проводить независимая компания, которой собственно и является Общественное;

– дебаты должны быть вседоступними, то есть все телерадиокомпании должны иметь доступ к сигналу трансляции дебатов;

– дебаты должны иметь четкую структуру: вступительное слово, заключительное слово, тайминг на вопросы и ответы (это означает, что в рамках этого тайминга кандидаты должны сосредоточиться на том, чтобы донести до избирателя свою позицию);

– недопустимость агитационной символики на дебатах, то есть в студии не должно быть никакой символики относительно того или иного кандидата, а человек, который ведет эти дебаты не является арбитром или кем-то другим, а является модератором (он отследит, как каждый из кандидатов придерживается структуры дебатов).

Существует три формата, в которых могут пройти дебаты — с участием экспертов и представителей СМИ, модерация между ними, или дебаты в несколько туров. За отказ от участия в них обоим кандидатам ничего не грозит.

Как сообщал ONLINE.UA, телеканал "UA: Общественное" призывает всех украинцев стимулировать в соцсетях основных претендентов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко принять участие в публичных дебатах.