США направили американских военных в Украину: что случилось

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Уже скоро 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США "Клокочущее орлы" прибудут в Украину. Отмечается, что вместе с украинскими военными они проведут совместные тренировки. Об этом на своей Facebook-странице сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, передает ONLINE.UA.

Эти обучение и обмен опытом собираются провести в Яворовском центре боевой подготовки. Дипломат объясняет, что такой визит американских военных стал возможным благодаря переговорам с начальником штаба армии США генералом Марком Милли, которого американский лидер Дональд Трамп предложил на пост главы Объединенного комитета начальников штабов. "Убедился: этот боевой генерал слов на ветер не бросает", – написал Чалый.





Напомним, недавно пресс-служба Операции Объединенных сил сообщила, что во время выхода украинского морского буксира "Корец" в Азовское море военные обнаружили надводные корабли России, которые устроили наглую провокацию. Отмечается, что украинский буксир выходил в море для отработки задач по боевой подготовке. Во время выхода из пункта базирования на дистанции около 10 морских миль военные обнаружили корабль ФСБ РФ "Краснодарец".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее европейские дипломаты наконец согласовали введение санкций против россиян, причастных к захвату 24 украинских моряков во время инцидента возле Керченского пролива.