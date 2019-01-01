"Невероятная красавица": как сейчас выглядит дочь легендарной Моники Беллуччи

"Невероятная красавица": как сейчас выглядит дочь легендарной Моники Беллуччи

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Моніка Беллуччі (фото — instagram.com)

Старшая дочь легендарной модели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя, 14 летняя Дева Кассель, снялась в чувственной фотосессии люксово бренда. В сеть попали фото со съемок девушки для новой коллекции Dolce & Gabbana, передает ONLINE.UA.

На фото юная красавица предстала в светлом платье и с распущенными волосами. Рядом с ней работала большая команда, а за кадром поддерживала 54-летняя Моника Беллуччи. Декорациями для фотосессии послужили желтый пикап и много живых ярких цветов.

"Какая же она красивая; очень похожа на мамочку; было бы замечательно, если бы она также стала моделью и актрисой; нежная и очаровательная; она станет настоящим секс-символом", — пишут пользователи сети в комментариях к фото.

"Невероятная красавица": как сейчас выглядит дочь легендарной Моники Беллуччи (1)

"Невероятная красавица": как сейчас выглядит дочь легендарной Моники Беллуччи (2)

Как сообщал ONLINE.UA, главная красавица итальянского кинематографа Моника Беллуччи впервые попала в объективы папарацци со своим новым бойфрендом, который моложе нее на 18 лет. Фото за считанные часы стало хитом сети, ведь известная актриса довольно долго не афишировала свою личную жизнь.

Источник: ONLINE.UA Теги: Моника Беллуччи, Дева Кассель, фотосессия, шоубізнес
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