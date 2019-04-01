Коломойский требует вернуть ему акции Приватбанка

Ігор Коломойський (фото — 24tv.ua)

Хозяйственный суд Киева рассматривает иск олигарха Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи государством акций Приватбанка, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Экономическую правду".

9 апреля суд принял к рассмотрению заявление об изменении предмета иска.

Отмечается, что Коломойский и кипрская компания Triantal Investments Ltd. дополнили свой иск новыми требованиями к Украине о возвращении каждому из них соответствующего пакета акций Приватбанка.

Как известно, до национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций Приватбанка, Triantal Investments Ltd — 16,5748% акций.Суд также отказал министерству финансов в удовлетворении ходатайств об оставлении искового заявления без рассмотрения.

Минфин ставил под сомнение процессуальное право — и дееспособность кипрской компании, а также указывал на отсутствие в исковом заявлении каких-либо доказательств наличия права собственности Коломойского на простые именные акции Приватбанка.

Напомним, недавно стало известно, что Федеральное бюро расследований США ведет расследование против украинского олигарха Игоря Коломойского в отношении возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил о желании президента Украины Петра Порошенко взять под контроль все телеканалы в стране, включая "1+1".