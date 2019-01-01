Как Путин "рекламирует" Порошенко в Харьковской области - фото

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Команда действующего украинского главы Петра Порошенко прибегла к агрессивной рекламе и решила привлечь к ней главу Кремля Владимира Путина. Как известно, лозунг "Или я, или Путин" давно применяет украинский лидер в своей предвыборной кампании, передает ONLINE.UA.

Первый баннер с новой рекламой появился на Харьковщине. Местные жители удивлены и активно публикуют в социальных сетях фотографии билбордов.

Стоит отметить, что подобная агитация нарушает закон "О рекламе". В статье 8 "Общие требования к рекламе" указано, что в рекламе запрещено помещать изображение физического лица или использовать его имя без письменного согласия этого лица". Стоит упомянуть и еще одну статью, 64, где указано: "Участие в предвыборной агитации запрещается лицам, которые не являются гражданами Украины".

Как сообщал ONLINE.UA, 5 апреля действующий украинский глава и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко сдал анализ крови на содержание алкогольных и наркотических веществ в НСК "Олимпийском". Отмечается, что ни одного психоактивного вещества в крови политика найдено не было.