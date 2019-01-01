Глава Нацполиции срочно приехал на НСК "Олимпийский" - названа причина

Глава НПУ Сергей Князев, заместитель Арсена Авакова Сергей Яровой приехали на НСК "Олимпийский", чтобы оценить уровень безопасности возможных дебатов, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Указано, что они успели пообщаться с работниками стадиона, там никакие указания не слышали, пока им точной информации не предоставляли.

"Правоохранители, которые приехали на стадион, вероятно, решали, сколько им нужно людей на проведение дебатов, где расположены выходы и входы и тому подобное. Они провели короткое совещание, что-то оценили, записали и быстро уехали", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко заявил, что дебаты на НСК "Олимпийский" могут быть формой предвыборной агитации, а не определенными законом "О выборах президента Украины" теледебатами.

"Те дебаты, о которых говорится в постановлении ЦИК, — это статья 62 закона (О выборах президента Украины — ред.). Дебаты, о которых говорят сейчас два кандидата, это немножко не та статья закона, то есть речь идет сейчас о тех дебатах, которые регулируются как форма предвыборной агитации", — отметил он.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее украинский глава и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил, что готов провести дебаты с шоуменом Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".