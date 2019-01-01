Под офисом Зеленского собралась толпа - видео

Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

В украинской столице возле офиса команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Печерском районе собралась толпа. Об этом сообщает в Facebook команда Зеленского, передает ONLINE.UA.

В штабе шоумена утверждают, что сейчас на членов их команды оказывают информационное давление, чтобы спровоцировать негатив.

"Мы стараемся не реагировать на все, что происходит", — говорит представитель Зе!Команды, добавляя, что они не знают целей и мотивов людей, которые собрались под стенами их офиса.

Толпа состоит преимущественно из людей пожилого возраста и студентов.Также отмечается, что количество людей постоянно увеличивается.

В КГГА говорят, что столичные власти предупредили о проведении массового мероприятия.Заявку подали 3 организаторы: "Украинский комитет по борьбе с коррупцией", "Союз офицеров Украины" и председатель Всеукраинского профсоюза сфер компьютерной и информационной технологий.Место проведения митинга – улица Новоселицкая, 7. Цель – "защита трудовых прав граждан и борьба с коррупцией".

Акция заявлена бессрочной. В ней должны принять участие до 2 тысяч человек. В Национальной полиции сообщили, что сейчас ситуация на месте спокойная.

Как сообщал ONLINE.UA, 5 апреля украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский сдал анализы крови на содержание алкоголя и наркотических веществ.