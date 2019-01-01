"Это полный бред": Путин выступил с новым дерзким заявлением

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава Кремля Владимир Путин, комментируя результаты расследования в США о российском вмешательстве в президентские выборы заявил, что "гора родила мышь". Об этом он сказал в ходе пленарного заседания Международного арктического форума, которое транслировалось в эфире российских телеканалов, передает ONLINE.UA.

Кроме того, российский президент назвал расследование "полным бредом", рассчитанным на внутреннюю аудиторию и использование во внутриполитической борьбе в США.

"Поэтому то, что она (комиссия Мюллера — ред.) закончит так — гора родила мышь, что называется — это было для нас ясно заранее", — сказал президент России.

Напомним, ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательства России в выборы 2016 года. Это отмечается в выводах резонансного расследования, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером. Результаты расследования были обнародованы 24 марта генеральным прокурором США Уильямом Барром.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что американский Конгресс начал расследование относительно вероятного препятствование правосудию и злоупотребление властью со стороны президента Дональда Трампа.