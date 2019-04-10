Курс валют на сегодня 10 апреля - доллар подорожал, евро стал дороже

На среду, 10 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подорожал, евро стал дороже.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 10 апреля цена доллара США составит 26 гривен 7 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 5 копеек больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 30 11 копеек, что в свою очередь на 14 копеек больше чем в вторник, 9 апреля.

В вторник, 9 апреля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.75/26.73 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.18/30.15 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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