Штаб ООС: боевики увеличили количество обстрелов на Донбассе

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Ситуация на Донбассе обостряется. За прошедшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений ОС, 7 раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 31 мины калибра 120 и 82 мм. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских войск 9 раз: из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП и станковых противотанковых гранатометов — вблизи села Павлополь; из минометов калибра 120 мм вблизи поселка Пески. Из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов — вблизи населенного пункта Широкино; дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Гнутово; дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Авдеевка", — сказано в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции наших войск 4 раза: из минометов калибров 120 и 82 мм – в районе населенного пункта Катериновка; из минометов калибра 120 мм — в районе населенного пункта Новоалександровка. Дважды из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия — в районе села Золотое-4 .

По данным разведки, 9 апреля одного оккупанта уничтожено, четверо — ранены.

Как сообщал ONLINE.UA, бывший депутат Государственной Думы России и политический эксперт Илья Пономарев считает, что урегулирование ситуации на Донбассе, где пятый год идет российско-украинская война, может произойти еще во время пребывания при власти в России Владимира Путина.