У Зеленского прокомментировали связи с человеком Коломойского

Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

В штабе украинского шоумена Владимира Зеленского утверждают, что адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан, который работает в штабе кандидата в президенты, не влияет на его взгляды. С данным заявлением выступил эксперт команды Зеленского по вопросам электронного управления и народовластия Александр Мережко.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Общественное".

"Юрист — это как врач. Он помогает тем, кто обращается к нему. То есть тот факт, что господин Богдан оказывал какие-либо юридические услуги кому-то из известных людей это совсем не значит... то есть я не вижу ни одной логической или юридической связи между тем что он работал как специалист с кем-то, что это как-то меняет ситуацию или имеет какое-то влияние на взгляды господина Зеленского", — заявил Мережко.

Он также добавил, что сейчас не каждый хочет говорить о сотрудничестве со штабом Зеленского.

"Открыто заявить сейчас, что ты являешься сторонником или работаешь в команде Зеленского, в условиях бешеного давления, в условиях такой грязной кампании, это, как на меня, довольно такой мужественный шаг, не каждый хочет это сделать", — сказал он.