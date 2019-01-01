У Зеленского прокомментировали связи с человеком Коломойского

У Зеленского прокомментировали связи с человеком Коломойского

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Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

В штабе украинского шоумена Владимира Зеленского утверждают, что адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан, который работает в штабе кандидата в президенты, не влияет на его взгляды. С данным заявлением выступил эксперт команды Зеленского по вопросам электронного управления и народовластия Александр Мережко.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Общественное".

"Юрист — это как врач. Он помогает тем, кто обращается к нему. То есть тот факт, что господин Богдан оказывал какие-либо юридические услуги кому-то из известных людей это совсем не значит... то есть я не вижу ни одной логической или юридической связи между тем что он работал как специалист с кем-то, что это как-то меняет ситуацию или имеет какое-то влияние на взгляды господина Зеленского", — заявил Мережко.

Он также добавил, что сейчас не каждый хочет говорить о сотрудничестве со штабом Зеленского.

"Открыто заявить сейчас, что ты являешься сторонником или работаешь в команде Зеленского, в условиях бешеного давления, в условиях такой грязной кампании, это, как на меня, довольно такой мужественный шаг, не каждый хочет это сделать", — сказал он.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее координатор штаба шоумена Владимира Зеленского, Александр Корниенко, заявил, что для проведения дебатов на стадионе НСК "Олимпийский" их кандидат ожидает выполнения всех условий своим оппонентом на пост президента Петром Порошенко, ведь нынешний украинский лидер не ответил на все вопросы, которые ему задал шоумен.
Источник: Громадське Теги: Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, юрист, Президентские выборы 2019
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