В США рассказали, как будут сдерживать агрессию РФ против Украины и мира

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Антироссийские санкции США – важный и мощный инструмент, который имеет целью изменить поведение России. С данным заявлением выступил министр финансов США Стивен Мнучин, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Санкции очень важный инструмент. Я считаю, что мы очень эффективно использовали их против России, мы продолжим использовать их против России в связи с ее неподобающим поведением, чтобы изменить это поведение", — говорит чиновник.

Стоит отметить, что президент Финляндии Саули Ниинистьо на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что Москва сама виновата в том, что против нее после аннексии Крыма ввели санкции.

"Санкции были введены из-за российских действий. Если позиция не изменится, санкции останутся. Это просто", – заявил Ниинистьо.

Кроме того, финский лидер отметил, что его страна намерена во время своего председательства в Евросоюзе вести с Россией диалог, ведь с соседями следует поддерживать настолько хорошие отношения, насколько это возможно.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинский глава Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о обновлении персональных экономических и других санкций в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, которые принимали участие в агрессии против Украины.