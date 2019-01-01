Кум Путина говорит, что боевики и Кремль согласны на его "план"

Віктор Медведчук (фото — з відкритих джерел)

Кум президента России Владимира Путина и глава политсовета "Оппозиционной платформы – За Жизнь" Виктор Медведчук говорит, что боевики на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины согласны с его "планом" относительно "установления мира".

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

Как известно, ранее политик говорил, что один из главных пунктов его "плана" заключается в автономии Донбасса в составе Украины. Отвечая на вопрос, сможет ли Украина самостоятельно восстановить экономику на оккупированных территориях после их возвращения Медведчук сказал, что "самостоятельно Украина не справится, но в этом нет необходимости".

Кроме того, кум Путина отметил, что "план-концепции", который разработала его политсила, предусматривает, в частности, свободную экономическую зону на ныне неподконтрольных территориях и другие вопросы, связанные с финансовой, экономической и бизнес-деятельностью".

На этот "план-концепцию", по словам Медведчука, уже "дали предварительное согласие Донецк, Луганск и Москва".

Ранее ONLINE.UА сообщал, что президент РФ Владимир Путин рассказал, что его кум, лидер пророссийской организации "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук летал в Россию,чтобы договорится о освобождениИ 24 украинских моряков.