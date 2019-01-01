Сколько денег уже потрачено на проект "Стена"

Сколько денег уже потрачено на проект "Стена"

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Фото з відкритих джерел

Государственная пограничная служба по состоянию на 2019 год потратила 1,3 миллиарда гривен на строительство фортификационных сооружений на украинско-российской границе — так называемый проект "Стена". Об этом рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Следствие.Инфо.

По предварительным данным, завершить строительство должны в 2021 году. На данный момент выполнено 30% работ.

Как известно, "Стена" должна была обойтись государству в 4 миллиарда гривен. Проект планировали завершить в 2018 году, однако из-за недостаточного финансирования сделать это планируют в 2021 году. 1,3 миллиарда гривен, которые уже потратили на строительство, выделяются из государственной программы "Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы", а также из дополнительных источников финансирования.

Слободян рассказал, что сейчас работы на границе возобновились.

"1 марта в Харьковской и Луганской областях и некоторых других участках, где позволяет состояние почвы, восстановились инженерные работы", — сказал он.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия построила 60-километровый забор в оккупированном Крыму, который фактически разделил полуостров и материковую Украину, для того, чтобы демонстративно показать так называемую свою "черту". Этой стеной оккупанты также хотят ограничить передвижение украинцев в Крыму.

 

Источник: Слідство. Інфо Теги: Украина, РФ, граница, проект "Стіна", фінансування
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