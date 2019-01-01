"Сэм Блэк ушел бы в монастырь": в Кремле отреагировали на плакаты с Порошенко и Путиным

"Сэм Блэк ушел бы в монастырь": в Кремле отреагировали на плакаты с Порошенко и Путиным

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Петро Порошенко та Володимир Путін (фото — з відкритих джерел)

Официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова цинично прокомментировала украинские билборды, на которых Петр Порошенко противостоит Владимиру Путину, передает ONLINE.UA.

В своем Facebook российский чиновница процитировала СМИ относительно того, что штаб Порошенко без разрешения использовал фотографии Путина в предвыборной агитации, чтобы показать умение действующего президента Украины "смело смотреть в глаза российскому лидеру".

"Жаль, Сэм Блэк не дожил до наших дней. Автор незабываемой книги "PR. Что это такое?", я уверена, ушел бы в монастырь после увиденного. И забрал бы туда всех белодомовских идеологов "демократизации" Украины", – написала Захарова.

"Сэм Блэк ушел бы в монастырь": в Кремле отреагировали на плакаты с Порошенко и Путиным (1)

Стоит отметить, что подобная агитация нарушает закон "О рекламе". В статье 8 "Общие требования к рекламе" указано, что в рекламе запрещено помещать изображение физического лица или использовать его имя без письменного согласия этого лица". Стоит упомянуть и еще одну статью, 64, где указано: "Участие в предвыборной агитации запрещается лицам, которые не являются гражданами Украины".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что политолог и эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара считает, что исключать широкомасштабное наступление России после выборов в нашей стране нельзя. Но смысла в большой войне для Путина нет. Москве придется считаться с украинской властью, какой бы она не была.

Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, Владимир Путин, плакаты, агитация, Мария Захарова
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