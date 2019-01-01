Дебаты на НСК "Олимпийский" - озвучены основные требования к зрителям

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Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заявил, что полиция будет пристально следить и проверять зрителей, которые придут на дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает ONLINE.UA

"Не берите с собой вещи, которые могут быть использованы как оружие, а также непосредственно оружие, даже если оно у вас легальное. Не берите даже те средства обороны, которые есть в свободной продаже – газовые баллончики, какие-то ножи перочинные или больше, рогатки или что угодно, что может быть использовано как оружие. Не берите опасные смеси, взрывчатку, дымовые шашки", — говорит Шевченко.

Кроме того, зрителей призывали не употреблять алкоголь. Полиция не будет пропускать на НСК "Олимпийский" пьяных лиц, или тех, кто потенциально способен спровоцировать конфликты, стычки и драки.

Шевченко объяснил,что правоохранители готовятся к проведению предвыборных дебатов так, будто на стадион придет 70 тысяч зрителей (столько может вместить "Олимпийский"). Однако, пока еще ничего не известно ни о официальном проведениии дебатов на стадионе, ни о численности их участников.

Как сообщал ONLINE.UA, как и прописано в законодательстве Украины, дебаты состоятся на Общественном в последнюю пятницу перед голосованием, а именно 19 апреля, и продлятся один час – с 20:00 до 21:00.