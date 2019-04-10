"Надо побеждать нокаутом": Порошенко собрал БПП на срочное совещание

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Действующий украинский глава Петр Порошенко впервые за долгое время собрал фракцию БПП на совещание, где говорили о том, что кампания против другого кандидата в президенты Владимира Зеленского должна стать жесткой. Известно, что эта встреча состоялась в АП 8 апреля, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Украинскую правду".

В ходе совещания украинский лидер рассказал, что до этого времени он не работал против Зе на полную силу, но пришло время это изменить.

"Мы воевали с Юлей, потому что могли сами не пройти во второй тур. Но вообще не обращали внимания на Зеленского. Сейчас я призываю вас работать вместе. Кампания против Зеленского теперь должна стать жесткой", – пересказывал УП слова действующего президента депутат его фракции. — Президент сказал, что мы должны побеждать нокаутом".

Одновременно сообщается, что реалистичного сценария нокаута никто из президентского штаба или окружения озвучить не смог.

Как сообщал ONLINE.UA, 5 апреля действующий украинский глава и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко сдал анализ крови на содержание алкогольных и наркотических веществ в НСК "Олимпийском". Отмечается, что ни одного психоактивного вещества в крови политика найдено не было.